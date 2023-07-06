В Рязани иностранца осудили на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней
В Рязани иностранца осудили на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что в январе 2022 года 28-летний иностранец изнасиловал девочку, которой не исполнилось 14-ти лет. Он познакомился с ребенком в социальной сети. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей обратились в полицию.
Суд дал мужчина 20 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.