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В России предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными

В России предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что законопроект подготовил комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как отмечает издание, в интернете появляется все больше роликов с издевательствами над животными, которые надо заблокировать.

«В Кодексе об административных правонарушениях РФ может появиться новая статья „Пропаганда жестокого обращения с животными“, которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами», — говорится в сообщении.

За призывы к жестокому обращению с животными предлагается штрафовать людей на сумму от 5 до 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца. Должностным лицам за это хотят присуждать штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей и тоже — с лишением животного.

Также предлагают ввести отдельное наказание за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. За это гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей с лишением питомца, должностным лицам — от 15 до 25 тысяч рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 50 тыс. 100 тыс. рублей.

Напомним, что в Госдуме подготовили законопроект об изъятии домашних и диких животных за жестокое обращение.