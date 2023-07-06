В России бытовая техника подорожает на 10-15% из-за ослабления рубля

В России бытовая техника подорожает на 10-15% из-за ослабления рубля. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

"Производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены. В среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10-15% по целому ряду брендов, включая Beko, Tefal, Lex и др.", — пишет издание.

Отмечается, что больше всего рост цен повлияет на продукцию, которая не производится в России. Речь идет о смартфонах, ноутбуках и планшетах.

«Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10-15%", — подчеркнул коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Он добавил, что рост цен на бытовую технику начнется в середине августа, потому что у ритейлеров «еще есть нераспроданные складские запасы».

Напомним, что в четверг, 6 июля, курс доллара превысил 92 рубля, а евро поднялось до 100 рублей.