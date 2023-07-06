В Республике Алтай мужчина до смерти избил жену из-за ревности
В Республике Алтай мужчина до смерти избил жену из-за ревности. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Все произошло 3 июля на одной из турбаз в регионе. Две супружеские пары выпивали спиртные напитки, один из мужчин приревновал свою жену к другому и начал ее избивать. Он нанес ей множественные удары по голове, рукам, ногам, туловищу и конечностям. Женщина скончалась на месте от разрыва внутренних органов.
45-летний мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по часть 4 статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).