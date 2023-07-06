В Подмосковье скончался 82-летний заслуженный штурман-испытатель Леонид Попов
В Подмосковье скончался 82-летний заслуженный штурман-испытатель Леонид Попов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Герой Российской Федерации, заслуженный штурман-испытатель скончался в среду, 3 июля, в своем доме.
Звание Героя России Попов удостоился за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиационной техники. Участвовал в первых вылетах и испытаниях всех модификаций Миг-31 и ряда других важнейших экспериментах.