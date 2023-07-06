Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
29°
Птн, 07
29°
Сбт, 08
27°
ЦБ USD 90.34 0.8 06/07
ЦБ EUR 98.41 0.67 06/07
Нал. USD 90.45 / 90.9 06/07 11:15
Нал. EUR 98.25 / 90.9 06/07 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
7 650
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
6 936
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
9 434
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг со сторон...
22 июня 14:04
14 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Омской области мужчина до смерти забил арматурой 88-летнюю учительницу

В Омской области мужчина до смерти забил арматурой 88-летнюю учительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ.

Тело пенсионерки 4 июля в частном доме обнаружила ее подруга, которая обеспокоилась тем, что та не отвечает на звонки. Следователи выяснили, что к убийству может быть причастен 61-летний сосед, решивший ограбить ее.

По данным полиции, мужчина проник в дом женщины и металлическим прутом несколько раз ударил ее по голове, после чего задушил ее проводом. Денег у пенсионерки он не нашел, потому что большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флэш-карт для местных школьников.

До 82 лет потерпевшая преподавала химию и была заслуженным учителем.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже был судим и отсидел 30 лет в тюрьме.