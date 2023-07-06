В Омской области мужчина до смерти забил арматурой 88-летнюю учительницу

В Омской области мужчина до смерти забил арматурой 88-летнюю учительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ.

Тело пенсионерки 4 июля в частном доме обнаружила ее подруга, которая обеспокоилась тем, что та не отвечает на звонки. Следователи выяснили, что к убийству может быть причастен 61-летний сосед, решивший ограбить ее.

По данным полиции, мужчина проник в дом женщины и металлическим прутом несколько раз ударил ее по голове, после чего задушил ее проводом. Денег у пенсионерки он не нашел, потому что большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флэш-карт для местных школьников.

До 82 лет потерпевшая преподавала химию и была заслуженным учителем.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже был судим и отсидел 30 лет в тюрьме.