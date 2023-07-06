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В Кремле прокомментировали снижение курса рубля

В Кремле прокомментировали снижение курса рубля. Об этом в четверг, 6 июля, рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что власти минимизируют изменения курса рубля, к макроэкономическую стабильность в стране удается поддерживать.

«Сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике — это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть — все это, конечно, оказывает влияние», — сказал Песков.

Также Песков рассказал, что изменения курса рубля не влияют на динамику изменения цен.

Ранее падение курса рубля прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.