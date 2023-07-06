В Госдуме предложили ввести штрафы за агрессивную езду

В Госдуме предложили ввести штрафы за агрессивную езду. Об этом сообщил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Нилов заявил, что депутаты ЛДПР считают необходимым ввести штрафы за агрессивную езду, которые будут составлять 5 тысяч рублей. За повторное нарушение — 10 тысяч рублей и лишение водительских прав до одного года.

Авторы инициативы считают, что именно агрессивная езда водителей приводит к происшествиям на дороге.

Фиксировать нарушения предложили через фото- и видеофиксацию.