В Екатеринбурге от вспышки инфекции менингита погиб 21-летний сотрудник «Озона»
В Екатеринбурге от вспышки инфекции менингита погиб 21-летний сотрудник «Озона». Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Ural.
По информации издания, 30 июня в хостеле, где проживали работники распределительного центра, молодому человеку стало плохо. У него поднялась температура.
Врачи не успели спасти мужчину.
После этого из хостела госпитализировали ещё четверых сотрудников с тем же заболеванием, их состояние описывают как стабильное.
Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у семи сотрудников Ozon.