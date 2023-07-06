В Берлине предложили принимать Украину в НАТО по частям

В Берлине предложили принимать Украину в НАТО по частям. Об этом пишет издание Life.

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот заявил, что Украину нужно как можно скорее принимать в НАТО, но делать это нужно по частям.

Он считает, что принимать страну в альянс нужно начать с регионов, которые находятся «под надежным контролем демократических киевских властей».

Рот заявил, что такая мера позволит более широко трактовать условия для вступления страны в альянс, не требуя от нее мира на всей территории. Иначе, Украине придется ожидать ее включения в альянс «до второго пришествия».