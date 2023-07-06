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Уклонистов от призыва лишат права сдавать экзамены на получение водительских прав

В России уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав. Об этом сообщают Telegram-канал «IZ.RU» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат] в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги», — сказал Черников.

Также уклонисты не смогут заменить водительское удостоверение, получить его вновь и провести любые регистрационно-экзаменационные действия.

Ранее депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в законы, касающихся военнообязанных.