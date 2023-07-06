The New York Times: США передадут Украине кассетные боеприпасы
США передадут Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Журналисты отметили, что в среду, 5 июля, об этом сообщил официальный представитель администрации на условиях анонимности.
По данным издания, украинская сторона настаивает на поставках, несмотря на недовольство европейских государств. Газета пишет, что представители американских властей недавно заявили о смене позиции по кассетным боеприпасам «после месяцев сомнений».
Отмечается, что кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицирован 123 странами. В их число не входит США и Украина.