Рязанцы пожаловались на большие очереди в автовокзале «Приокский» из-за реставрации
Рязанцы пожаловались на большие очереди в автовокзале «Приокский» из-за реставрации. пост об этом появился в группе «Рязань».
"Рязанский автовокзал «Приокский» — реставрация. А пока она идет — вот такие очереди в новом его здании. Люди нервничают, опаздывают домой… по 20 минут стоят и ждут своего билета… из-за очередей я не успел купить билет, простоял хрен знает сколько, я приехал домой на 5 часов позже", — пишет автор поста.