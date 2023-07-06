Романа Костомарова выписали из больницы в Коммунарке
Олимпийского чемпиона Романа Костомарова выписали из больницы в Коммунарке. Пост об этом появился в соцсетях фигуриста.
«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», — написал спортсмен в публикации. В частности, он поблагодарил персонал больницы.
Напомним, Роман Костомаров оказался в медучреждении с января. Он пережил несколько ампутаций.