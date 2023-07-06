Рогов заявил, что войска НАТО могут ввести на Украину после 12 июля

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска НАТО могут ввести на Украину после 12 июля. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, контингент стран НАТО, а именно Польши, Латвии, Литвы, Эстонии могут ввести на Украину после саммита в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Рогов сообщил, что причиной этому будет предшествовать ядерная провокация.

«Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной Киеву территории», — сказал Рогов.