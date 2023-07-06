Полиция оцепила вход в Киево-Печерскую Лавру

Администрация Киево-Печерской лавры опечатала здание, в котором располагалась УПЦ. Об этом организация сообщила в соцсети.

В сообщении указано, что опломбирован 69 корпус. Помимо этого, взломаны замки и опечатаны двери 70 корпуса, где находилась резиденция президента УПЦ.

Полиция оцепила вход в здания. УПЦ также опубликовала видео, которым поделился представляющий интересы церкви адвокат Никита Чекман. На нем запечатлены действия силовиков. Так, на кадрах женщину с украинским флагом полицейские оттащили от входа в лавру и посадили в полицейскую машину.

«Лаврские юристы подчеркивают, что выселение монахов, необоснованное пломбирование и ограничение доступа в помещение имеют признаки уголовного преступления. Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не вносить вклад в незаконные действия заповедника и не становиться соучастниками преступления», — говорится в публикации УПЦ.

Украинские власти с весны пытаются выселить монахов УПЦ из лавры. В начале марта заповедник расторг договор об аренде помещений с монастырем и предписал священникам до конца месяца покинуть их. Условием, при котором они могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

Напомним, ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Монахов обязали покинуть ее до 29 марта.