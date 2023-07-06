На жителя Спасского района завели уголовное дело о реабилитации нацизма
На жителя Спасского района завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
По информации следствия, подозреваемый, находясь дома, разместил в интернете на своей странице в соцсетях публикации, выражающие неуважение к дням воинской славы России — Дню Победы и Дню защитника Отечества. После размещения материалы стали доступны неограниченному числу пользователей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств.