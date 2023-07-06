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Маршрут «Рязань — Домодедово» не планируют возобновлять до открытия авиалиний южного направления

Автобусный маршрут «Рязань — Домодедово» не планируют возобновлять до открытия авиалиний южного направления. Об этом сообщил Минтранс во время ответа рязанцу. Документ он привел в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова.

В документе указано, что перевозчик отменил маршрут из-за нерентабельности. Это было связано с пандемией коронавируса и закрытием авиалиний южного направления.

По информации Минтранса, до открытия авиалиний южного направления из аэропорта «Домодедово» и восстановления регулярного пассажиропотока возобновлять обслуживание маршрута не планируют. На данный момент добраться до транспортного хаба можно на аэроэкспрессе от московского Павелецкого вокзала.