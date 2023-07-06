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Малков сообщил, что Ряжский путепровод откроется 7 июля

Малков сообщил, что Ряжский путепровод откроется 7 июля. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

"Завтра по нему смогут проехать первые машины, проезд для всех бесплатный. Жители Ряжска долго ждали решения этой проблемы. Ранее писал, что откроем проезд осенью, но удалось сделать это раньше", — написал губернатор.

Отмечается, что пока движение будет организовано по временной схеме — только прямо, без возможности повернуть после съезда.

«Подходим комплексно. Привели в порядок сам путепровод, сейчас проектируем съезды к селу Петрово. Также отремонтируем два участка дороги „Ряжск-Касимов-Нижний Новгород“ на подъездах к путепроводу. Все работы завершим до конца осени», подчеркнул Малков.