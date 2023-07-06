Лукашенко: Пригожин находится в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на территории Беларуси нет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

По информации главы Беларуси, Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а его бойцы — пока что в своих лагерях на территории России.

«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», — сказал Лукашенко.