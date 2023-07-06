Курс евро вырос на торгах до 102 рубля впервые с марта 2022, курс доллара превысил отметку в 93 рубля. Об этом сообщается в Telegram-канале «РИА Новости».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала падающий курс рубля.
«Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения», — заявила Набиуллина.
Она отмечается, что курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли.
«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта», — объяснила чиновница.
Также Набиуллина утверждает, что Центробанк считает эффективной существующую денежно-кредитную политику.