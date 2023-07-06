Гладков: часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что батальоны территориальной обороны в Белгородской области, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие. Об этом
«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — приводит издание слова губернатора.
Также Гладков заявил, что более полугода проходили многочисленные тренировки. По его словам, было приобретено обмундирование и снаряжение.