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Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

На севере Москвы загорелся бизнес-центр. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Возгорание случилось в здании на 3-й улице Ямского поля. По информации источника, возгорание наблюдается на складе одежды на втором этаже четырехэтажного здания. Несколько человек не могли выбраться из офисов из-за дыма и кричали о помощи.

При пожаре пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.

Еще семь человек были спасены. Пожарные тушат огонь и продолжают эвакуацию оставшихся людей.