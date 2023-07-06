Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы
На севере Москвы загорелся бизнес-центр. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Возгорание случилось в здании на 3-й улице Ямского поля. По информации источника, возгорание наблюдается на складе одежды на втором этаже четырехэтажного здания. Несколько человек не могли выбраться из офисов из-за дыма и кричали о помощи.
При пожаре пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.
Еще семь человек были спасены. Пожарные тушат огонь и продолжают эвакуацию оставшихся людей.