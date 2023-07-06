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А что в кино? «Гипнотик», «Чарли и фантастическая четверка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Гипнотик» — американский фантастический боевик с Беном Аффлеком в главной роли. Цель жизни детектива Дэнни Рурка, которого играет Аффлек, — найти пропавшую дочь. Параллельно он расследует несколько взаимосвязанных преступлений, которые были совершены при странных обстоятельствах. Все больше погружаясь с ирреальность происходящего, Рурк знакомится с экстрасенсом Дианой Круз. Вместе с ней детектив вступает в противостояние с человеком, который может дать ему ключ к поиску дочери.

Приключенческий мультфильм из Китая «Чарли и фантастическая четверка» рассказывает чудесную историю превращения бездомного сироты Чарли в супергероя. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.

По сюжету французского документального фильма «В поисках снежного барса» двое путешественников отправляются в Тибет в надежде запечатлеть грациозную горную кошку. Наблюдая за величественной природой и уникальными животными, они задумываются, какое место в этом удивительном мире занимает человек. В 2022 году картина победила в номинации «Лучший документальный фильм» на французском кинофестивале Сезар.

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