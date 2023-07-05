В Тюменской области застрелили мужчину при попытке теракта на нефтегазовом распределительном узле
В Тюменской области застрелили мужчину при попытке теракта на нефтегазовом распределительном узле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем.
У него обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова с полным боекомплектом. Предположительно, мужчина хотел устроить взрыв на стратегическом объекте.
Полиция выясняет личность мужчины.