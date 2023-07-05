В Свердловской области 18-летняя девушка погибла, упав с моста
В Свердловской области 18-летняя девушка погибла, упав с моста. Об этом сообщило издание
Трагедия произошла в Тавде.
Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез.
«Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница города. После мужчина обратил внимание на то, что девушка долго не возвращается. Он вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста.
Жители города начали сбор средств на похороны.