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В Ставропольском крае рыбак утонул на глазах у сына

В ставропольском селе Красногвардейское рыбак утонул на глазах у сына. Об этом сообщила противопожарная и аварийно-спасательная служба края.

Отмечается, что 42-летний мужчина ловил рыбу руками и между делом купался. Спустя время он решил вернуться на берег. Но ему стало плохо. Рыбак начал тонуть.

По словам ведомства, на берегу находился сын пострадавшего. Мальчик решил помочь отцу, но испугался и бросился назад.

Отдыхающая с берега заметила тонущего и вызвала спасателей.

Место происшествия обследовали на лодке специальными устройствами. Поиски осложнялись из-за илистого дна. Вскоре тело мужчины обнаружили.