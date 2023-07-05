В Спасском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по пресечению нарушений ПДД мотоциклистами
В Спасском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В ходе мероприятия полицейские выявили 21 нарушение ПДД, из них 3 факта управления мототранспортом несовершеннолетними лицами. Также 5 человек управляли мотоциклами без водительский прав.
По результатам мероприятия на специализированную стоянку задержано и помещено 5 мототранспортных средств.
Госавтоинспекция Рязанской области призывает родителей со всей ответственностью осуществлять контроль за доступом к ключам от транспортных средств.