В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок
В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок. Об этом с
По информации издания, мировой судья в Сараевском районе вынес приговор 51-летнему мужчине. Его признали виновным в том, что он угрожал убийством своей сожительнице.
В марте этого года во время распития спиртного в компании знакомого, мужчина, приревновав подругу к приятелю и схватился за нож. Мужчина угрожал расправиться с женщиной. Гость выбил нож из рук мужчины, а его сожительница вызвала полицию.
Сараевца приговорили к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.