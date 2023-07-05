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В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок

В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По информации издания, мировой судья в Сараевском районе вынес приговор 51-летнему мужчине. Его признали виновным в том, что он угрожал убийством своей сожительнице.

В марте этого года во время распития спиртного в компании знакомого, мужчина, приревновав подругу к приятелю и схватился за нож. Мужчина угрожал расправиться с женщиной. Гость выбил нож из рук мужчины, а его сожительница вызвала полицию.

Сараевца приговорили к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.