В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок

В Сараях мужчина угрожал убийством знакомой и получил уголовный срок. Об этом с ообщает ИД «Пресса».

По информации издания, мировой судья в Сараевском районе вынес приговор 51-летнему мужчине. Его признали виновным в том, что он угрожал убийством своей сожительнице.

В марте этого года во время распития спиртного в компании знакомого, мужчина, приревновав подругу к приятелю и схватился за нож. Мужчина угрожал расправиться с женщиной. Гость выбил нож из рук мужчины, а его сожительница вызвала полицию.

Сараевца приговорили к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.