В Рязанской области изменится график движения пригородных поездов
В Рязанской области 8 и 9 июля изменится график движения пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Листвянка — Лесок. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Время отправки и прибытия изменится у электропоездов:
- № 6022 сообщением Рязань-1 — Гавердово;
- № 6031 Шилово — Рязань-1;
- № 6032/6371 Рязань-1 — Ясаково;
- № 6041/6042 Сасово — Рязань-1 и обратно;
- № 6043 Сасово — Рязань-1;
- № 6255/6256 Рязань-1 — Узуново;
- № 6952 Шилово — Касимов.