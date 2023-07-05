Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
27°
Чтв, 06
28°
Птн, 07
29°
ЦБ USD 90.34 0.8 06/07
ЦБ EUR 98.41 0.67 06/07
Нал. USD 88.3 / 92.6 05/07 16:30
Нал. EUR 97.5 / 98.49 05/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
7 196
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
6 521
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
9 014
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг со сторон...
22 июня 14:04
14 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области изменится график движения пригородных поездов

В Рязанской области 8 и 9 июля изменится график движения пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Листвянка — Лесок. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Время отправки и прибытия изменится у электропоездов:

  • № 6022 сообщением Рязань-1 — Гавердово;
  • № 6031 Шилово — Рязань-1;
  • № 6032/6371 Рязань-1 — Ясаково;
  • № 6041/6042 Сасово — Рязань-1 и обратно;
  • № 6043 Сасово — Рязань-1;
  • № 6255/6256 Рязань-1 — Узуново;
  • № 6952 Шилово — Касимов.