В Рязанской области дети поучаствовали в виртуальных гонках от РНПК и Lada Sport Rosneft

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») совместно с Lada Sport Rosneft организовала детский турнир по симрейсингу. Мероприятие прошло в рамках чемпионата и первенства России по картингу.

В соревнованиях участвовали 169 гонщиков из 50 городов России. Они смогли увидеть финальные заезды этапа по картингу.

Детей встретили пилоты команды Lada Sport Rosneft — чемпионы Российской серии кольцевых гонок. Они рассказали гостям о работе команды, о сильных сторонах гоночного автомобиля Lada Vesta поделились знаниями, которыми должен обладать профессиональный пилот.

— В гонках важна выносливость, быстрота реакции, принятие решений и координация движений, — рассказыал 16-кратный чемпион России по автоспорту, пилот программы SMP Racing и команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин. — Обязательно нужно развивать нейронные связи. Если ты хочешь быть лучше всех — ты должен быть хитрее и находчивее всех.

Помимо этого, юные гонщики смогли увидеть детский городок с разными моделями спортивных машин, поучаствовать в веселых стартах, в конкурсе рисунков на асфальте и различных мастер-классах.

В рамках турнира по симрейсингу дети участвовали в гонках на автомобильном симуляторе. По результатам соревнований победителей и призеров пилоты команды Lada Sport Rosneft наградили памятными подарками.

С 2015 года «Роснефть» является генеральным спонсором команды Lada Sport Rosneft. Благодаря сотрудничеству, спортсмены стали лидерами в российских кольцевых гонках и получили ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Масло команда Lada Sport Rosneft продолжает использовать и в 2023 году. Оно разработано в лаборатории «РН — смазочные материалы» специально для работы двигателя в экстремальных режимах.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в отрасли. В частности, завод производит высокооктановый бензин АИ-100. Топливо специально разработано для высокофорсированных двигателей гоночных автомобилей. Первой рязанский АИ-100 в реальных гонках применила команда Lada Sport Rosneft. После этого Pulsar-100 стало официальным топливом Российской серии кольцевых гонок.

Pulsar-100 и масло Magnum Racing, испытанные в жестких условиях спорта, могут протестировать и обычные автомобилисты.