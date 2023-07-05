В Рязани на улице Полонского запретят остановку и стоянку автомобилей
В Рязани на улице Полонского запретят остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили на сайте мэрии.
С 14 июля для обеспечения безопасности дорожного движения и упорядочения парковки на участке дороги по улице Полонского в районе дома № 1 планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств.
Для этого установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Администрация города Рязани просит рязанцев учитывать эту информацию.