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В Рязани на площади Димитрова мужчину задержал спецназ

В Рязани на площади Димитрова мужчину задержал спецназ. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«На площади Димитрова в Рязани спецназ МВД жестко задержал мужчину лет 35-ти в шортах и солнцезащитных очках. Для этого к вокзалу Рязань-2 пригнали целый автозак и два „уазика“ вооруженных людей», — сообщили в посте.

Отмечается, что задержанного обыскали и погрузили в машину.

«Из-за оперативных мероприятий транспорт, ехавший по улице Чкалова разворачивали в обратном направлении. Позже процессия из „КамАЗа“ и двух „УАЗов“ проследовала по улице Введенской», — пишет автор поста.

В полиции РЗН. инфо пояснили, что сотрудники проводили рейды, направленные на поддержание общественного порядка, усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства, пресечение преступлений и правонарушений.