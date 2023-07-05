В Подмосковье девушка предложила знакомому закопать труп
В Подмосковье девушка предложила знакомому закопать труп. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, к 30-летнему зеленоградцу обратилась знакомая. Она попросила его вскопать участок в Солнечногорске. Отмечается, что она позвонила ему в 4:00.
Мужчина приехал. Выяснилось, что взволнованная хозяйка хотела, чтобы дворник закопал на ее участке труп.
Ошарашенный мужчина позвонил в полицию. Пока правоохранители ехали, женщина бросила тело в колодец и подожгла его.
К приезду полицейских труп не успел обгореть. Эксперты выяснили, что тело принадлежит 52-летнему местному жителю. Сейчас определяется причина гибели.