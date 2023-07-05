В Нижнем Новгороде мужчина зарезал жену из-за ревности
В Нижнем Новгороде мужчина зарезал жену из-за ревности. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».
Трагедия произошла на улице.
51-летний мужчина поссорился с 36-летней женой. Супругу не нравилось, что на возлюбленную обращают внимание сотрудники на работе, с которыми она общалась.
Пара вышла из дома выяснять отношения. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил в грудь женщины.
Пострадавшая умерла от потери крови. Мужчину задержали.