В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как ее угостили жвачкой

В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как ее угостили жвачкой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Ленинградском проспекте.

По словам матери девочки, ее дочь играла вместе с другими детьми. Позже дети сходили в магазин и купили шоколадки, чипсы и жвачки. Соседский мальчик угостил девочку жвачкой. Отмечается, что ничего другого она не ела.

Вскоре, по словам женщины, ребенку стало плохо: у девочки зачесались глаза, посинели губы и пальцы, началась рвота, она стала терять сознание.

Вызвали «скорую». Ребенка госпитализировали, она находится в токсикологическом отделении. Врачи выясняют причину ухудшения состояния и могла ли жевательная резинка навредить школьнице.