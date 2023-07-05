В Касимовском районе у лисы нашли бешенство
В Касимовском районе специалисты управления Россельхознадзора у лисы нашли бешенство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Результат получен методом флуоресцирующих антител в соответствии с утвержденной методикой.
Чтобы ликвидировать опасное заболевание и не допустить распространение, проводятся мероприятия в соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства».