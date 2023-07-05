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В Госдуме рассказали о новой проблеме среди военных на СВО

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал о новой проблеме военных на СВО. Об этом сообщило URA.ru.

По его словам, одной из главных проблем скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками для военнослужащих.

Кузнецов отметил, что из-за того, что среди военных в зоне СВО «критически выросла усталость», поступает немало новых обращений по поводу отпусков. Глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям считает, что в среднесрочной перспективе это станет «главной проблемой».

Депутат заметил, что российские военнослужащие сидят на местах на усмотрение командования столько, сколько потребуется. Это время может доходить до 10 месяцев, а также до трех месяцев на передовой. Кузнецов отметил, что на линии боевого соприкосновения есть ротации, но об этом ничего неизвестно, так как это военная тайна. А вот без отпуском, по словам депутата, «полно» людей.

Парламентарий подчеркнул, что в силу того, что на данный момент идет контрнаступление ВСУ, понятно, что проблему с отпусками и ротациями сложно решить. Однако он понадеялся, что у руководства Минобороны есть план на осень, учитывая, что, согласно заявлениям российского военного ведомства, кампания по набору на контрактную службу идет успешно.