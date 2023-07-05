В «Фотодоме» откроется выставка Татьяны и Марии Шустовых «Дочки-матери»

В «Фотодоме» откроется выставка Татьяны и Марии Шустовых «Дочки-матери».

В экспозицию вошло более 30 цветных и черно-белых фотографий, сделанных в разное время.

Главной темой выставки стали семья и детство. Фотограф-любитель Татьяна Шустова запечатлела детство своей дочери Марии и ее брата. Со временем к созданию семейной хроники подключилась и Мария. После рождения троих сыновей, она фотографировала и их взросление.

Также в экспозицию вошла серия «Бабушка Тося» — дипломный проект Марии Шустовой на курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Татьяна Шустова родилась в 1953 году в Тамбове. С 1972 года — член фотоклуба «Мещера», а с 1985 года — «Ока».

Мария Шустова родилась в 1981 году в Рязани. Окончила Московский областной колледж культуры и Рязанский государственный университет имени Есенина. С 2017 года член Союза фотохудожников России. В 2019-20 окончила курс фотожурналиста Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик».

Открытие выставки состоится в четверг, 6 июля, в 16:00 в МВЦ имени Каширина «Фотодом» (улица Почтовая, дом № 58). Она будет работать до 5 августа. Вход свободный.

Возрастное ограничение — 0+.