В Екатеринбурге у семи сотрудников «Озона» выявили менингококковую инфекцию
В Екатеринбурге Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у семи сотрудников Ozon, работающих в логопарке «Кольцовский». Об этом сообщила пресс-служба свердловского ведомства.
Сейчас специалисты проводят санитарно-противоэпидемические меры, в числе которых — профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников. Прививки сделали более 60 человек.
Отметим, что вероятность подцепить менингококквую инфекцию через посылки мала. Специалисты утверждают, что на поверхностях бактерии остаются жизнеспособными непродолжительное время.