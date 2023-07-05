В ДТП в Ряжском районе на трассе Р-22 «Каспий» погибли два человека

В ДТП в Ряжском районе на трассе Р-22 «Каспий» погибли два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 4 июля, примерно в 18:00, на 297 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 62-летний москвич на Mitsubishi Outlander допустил касательное столкновение с ехавшим в попутном направлении Kia Soul, которым управляла 42-летняя жительница Тамбовской области. После этого Mitsubishi врезался с грузовиками Volvo, за рулем которого был 31-летний водитель, и Scania под управлением 63-летнего водителя.

В результате аварии водитель Mitsubishi погиб на месте. 16-летний пассажир легковушки умер в больнице. 64-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.