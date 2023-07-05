В ДТП с «Кадиллаком» в Пронском районе погиб водитель «Хонды»
В ДТП в Пронском районе погиб водитель Honda. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла во вторник, 4 июля, примерно в 14:00, на 241 километре трассы Р22 «Каспий».
По предварительной информации, 60-летний смолянин на Honda столкнулся с грузовиком Sitrak с полуприцепом, которым управлял 36-летний водитель. После этого легковушка врезалась в Cadillac Escalade, за рулем которого был 69-летний водитель.
В результате аварии погиб водитель Honda.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.