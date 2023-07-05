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Умер основатель легендарного рязанского клуба «Планетарий» Сергей Бычков

Умер основатель легендарного рязанского клуба «Планетарий» Сергей Бычков. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Газета».

Мужчина скончался утром в среду, 5 июля. ему было 70 лет.

Бычков учился в Рязанском радиоинститута. Был в числе основателей и участников студенческого рок-ансамбля «Мадригал», работал звукорежиссером в Театре кукол.

Бычков был основателем арт-клуба «Планетарий». Вместе с Андреем Шкуратовым они создали первый и по сей день единственный полноценный рязанский рок-клуб. На концерты звезд российской, а порой и зарубежной рок-сцены люди приезжали из соседних с Рязанью городов и регионов.

Также предприниматель являлся владельцем кафе-клуба «Старый парк».

Прощание с Сергеем Бычковым состоится в пятницу, 7 июля в Скорбященском храме Рязани в 13.00.