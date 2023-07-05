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РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки

РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сайт и приложение РЖД подверглись хакерской атаке.