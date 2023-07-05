РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сайт и приложение РЖД подверглись хакерской атаке.