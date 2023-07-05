Рязанский Профсоюз работников здравоохранения обновил сайт

Исследование мнений интернет-пользователей показывает, что доверие к деятельности организации возрастает при регулярном обновлении ее визитной интернет-карточки — официального сайта.
По исследованию областной организации, работники отрасли здравоохранения не ищут информацию о профсоюзе в социальных сетях, поскольку в силу специфики деятельности, убеждений, возраста, не являются активными пользователями соцсетей. Областная организация, отвечая потребностям разных категорий целевой группы, сделала не только серьезный апгрейд официального сайта, но обеспечила свое присутствие на разных интернет-площадках (
Статистика показывает, что пользователи
Официальный сайт не только дает наглядное представление об отраслевой профсоюзной системе в Рязанской области, но и обеспечивает возможность обратной связи для пользователей. Теперь гость сайта может ознакомиться с новостями первички, связаться с руководителем, изучить отчетные материалы организации.