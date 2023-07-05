Рязанский Профсоюз работников здравоохранения обновил сайт

Исследование мнений интернет-пользователей показывает, что доверие к деятельности организации возрастает при регулярном обновлении ее визитной интернет-карточки — официального сайта. Рязанская областная организация Профсоюза обладает собственным сайтом уже более 10 лет, размещая там контент экспертного уровня, сообщения о проводимых социально значимых профсоюзных мероприятиях, рекомендации специалистов. Сегодня организация презентует усовершенствованную интернет-платформу, учитывающую интересы целевой аудитории.

По исследованию областной организации, работники отрасли здравоохранения не ищут информацию о профсоюзе в социальных сетях, поскольку в силу специфики деятельности, убеждений, возраста, не являются активными пользователями соцсетей. Областная организация, отвечая потребностям разных категорий целевой группы, сделала не только серьезный апгрейд официального сайта, но обеспечила свое присутствие на разных интернет-площадках ( Вконтакте , Телеграм , Дзен , Одноклассники ).

Статистика показывает, что пользователи официального сообщества Профсоюза работников здравоохранения во ВКонтакте выходят в интернет с мобильных устройств и компьютеров в практически равных пропорциях — 52.08% и 47.92% соответственно. Чтобы обеспечить доступ к востребованному контенту, сайт Профсоюза адаптирован для мобильных устройств.

Официальный сайт не только дает наглядное представление об отраслевой профсоюзной системе в Рязанской области, но и обеспечивает возможность обратной связи для пользователей. Теперь гость сайта может ознакомиться с новостями первички, связаться с руководителем, изучить отчетные материалы организации.