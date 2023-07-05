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Рязанские полицейские задержали организаторов нелегального наркомаркета

Рязанские полицейские задержали организаторов нелегального наркомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,

Полицейские пресекли деятельность межэтнической преступной группы, участники которой занимались распространением наркотиков с помощью собственного интернет-магазина.

Оперативники узнали, что в Рязани проживают организаторы нелегального наркомаркета, предлагающего к продаже героин и метадон. Полицейские вошли в квартиру на улице Татарской города Рязани и задержали двоих арендаторов — граждан государств Средней Азии. В ходе обследования в жилище были изъяты 128 граммов героина и 141 грамм метадона, а также многочисленные предметы, указывающие на причастность жильцов к наркоторговле — электронные весы, упаковочные материалы и банковские карты.

Установлено, что 32-летний и 21-летний иностранцы около месяца назад сняли в Рязани квартиру и приступили к продаже наркотиков через интернет-магазин. Мужчины приобретали оптовые партии героина и метадона, доставляли их из Московской области и с большой наценкой перепродавали по частям местным жителям. Услуги своего магазина они рекламировали в наркочатах интернет-мессенджеров. Один из мигрантов занимался перепиской с клиентурой, а второй раскладывал закладки.

Позже мужчины наняли двух помощников — жителей Рязани. Полицейские задержали 33-летнего и 30-летнего розничных закладчиков, у которых были изъяты свертки с метадоном. В ходе поисковых мероприятий на улицах Ленинского Комсомола, Дзержинского и Осеннем переулке были обнаружены ранее сделанные ими закладки с наркотиками.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и каналы поступления в регион запрещенных веществ.

В отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.