Рязанские полицейские пресекли пять фактов незаконного оборота наркотиков за сутки

Рязанские полицейские пресекли пять фактов незаконного оборота наркотиков за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятия проводились в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2023» в Рязани, Клепиковском, Рыбновском и Скопинском районах.

В деревне Бозово полицейские остановили для личного досмотра 53-летнего москвича и изъяли у него пакет с марихуаной массой 836 граммов.

В Рыбновском районе оперативники задержали 35-летнего приехавшего из Московской области мужчину, которого подозревали в выращивании марихуаны. На участке местности в одном из садоводческих товариществ изъята принадлежащая ему марихуана массой 417 граммов.

В результате всех оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у злоумышленников 1 килограмм 296 граммов марихуаны.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах»). Операция «Мак-2023» продолжается.