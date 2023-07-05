Рязанская область вошла в список регионов с низкой рождаемостью
Рязанская область вошла в список регионов с низкой рождаемостью. Об этом
На правительственном часе в Совете Федерации Голикова назвала список регионов с низкой рождаемостью. В него вошли Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская, Тамбовская области и Республики Мордовия.
По ее словам, для решения этой проблемы властям этих регионов нужно разрабатывать дополнительные меры поддержки.