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Рязанцы пожаловались на стаю собак, гуляющую около ЖК «Метропарк»

Рязанцы пожаловались на стаю собак, гуляющую около ЖК «Метропарк». Об этом они сообщили в комментариях в Telegram-канале губернатора региона Павла Малкова.

По словам жителей, у дома по адресу: улица Александра Полина, дом № 1, постоянно гуляет свора из 20 собак. Отмечается, что они спокойно заходят на территорию дома, где гуляет много детей.

«В службу отлова собак обращались много раз, но количество собак не уменьшается. И с каждым месяцем собак все больше», — заявил рязанец. Он подчеркнул, что управляющая компания отказалась помогать в этом вопросе.