Рязанца осудили на семь лет за избиение знакомого до смерти

Рязанца осудили на семь лет за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 19 марта 2022 года в селе Подвязье Рязанского района. Между соседями при распитии спиртных напитков произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил потерпевшего.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.